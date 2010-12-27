Рабочие сбили метлахскую плитку во время реставрации Императорского училища

Они разбили убранство памятника регионального значения и вывезли его как мусор.

Во время реставрации парадного вестибюля Императорского коммерческого училища на улице Ломоносова, рабочие раскололи историческую метлахскую плитку Эрлиха и вывезли ее как мусор. Об этом сообщает пресс-служба СПбО ВООПИиК.

О том, что убранство парадного вестибюля памятника регионального значения представляет ценность подрядчики, видимо, оказались не в курсе. Пресс-служба СПбО ВООПИиК

Работы в историческом здании ведутся с разрешения КГИОП. Уничтожение такого исторического убранства можно приравнять к акту вандализма. Градозащитники уже подготовили заявление для передачи его в органы МВД. Сейчас в вестибюле разобраны и полы, и перекрытие. Также отдел по экономической безопасноти и прокуратура проверят, куда были потрачены бюджетные деньги Университета ИТМО, выделенные именно на реставрацию данного здания.

Ранее в результате сноса НИИ алюминиевой промышленности рухнула стена.

Фото: Пресс-служба СПбО ВООПИиК