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В результате сноса НИИ алюминиевой промышленности рухнула стена

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Снос НИИ алюминиевой промышленности проходит с нарушениями требований безопасности.

В Василеостровском районе Петербурга днем 31 августа рабочие занимались демонтажем здания, в котором раньше располагался НИИ алюминиевой промышленности. Как сообщают местные жители, снос проводился без соблюдения элементарных требований безопасности.

Отметим, что инцидент произошел на 20-ой линии В.О. Нашему мобильному корреспонденту удалось заснять на видео процесс. Изначально сотрудники по кусочку откалывали от стен куски, но в один момент одна из перегородок неожиданно рухнула. Прохожих на улице не было, поэтому удалось избежать пострадавших. Рабочие также не травмировались. Даже после происшествия дорогу на данном участке так и не перекрыли.

На освобожденном участке администрация планирует создать жилой комплекс, фасады которых будут походить на сталинские дома.

Фото и видео: Piter.tv

 

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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