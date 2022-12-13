Вызов пожарных к гостинице "Москва" в Петербурге оказался ложным

Звонивший перепутал пыль от строительных работ с возгоранием.

В четверг, 6 апреля, в ГУ МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в гостинице "Москва" у станции метро "Площадь Александра Невского". Как выяснилось, вызов оказался ложным. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первоначально в городском МЧС сообщили о возгорании обшивки фасада на уровне 8-го этажа здания. Однако позже выяснилось, что огня не было вовсе: звонивший спасателям принял пыль от строительных работ за пожар.

На ложный отреагировали 17 спасателей.

Ранее мы сообщили о том, что в доме на пересечении Десантников и Маршала Захарова вспыхнул мощный пожар.

Фото: Wikipedia / George Shuklin