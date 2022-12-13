В доме на пересечении Десантников и Маршала Захарова вспыхнул мощный пожар

На месте работают спасатели. Данных о пострадавших не поступало.

В среду 5 апреля, в Красносельском районе Северной столицы вспыхнул сильный пожар: пламя и клубы дыма охватили квартиру многоэтажного дома на пересечении улиц Десантников и Маршала Захарова. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на очевидцев в соцсетях.

По предварительным данным, возгорание случилось в доме №22 на 15-ом этаже. Ранее в доме располагалось общежитие.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по городу, на данный момент к ликвидации пожара привлечены 15 спасателей и 3 единицы спецтехники, сообщили в пресс-службе. Информации о пострадавших не поступало.

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