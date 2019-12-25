Лоза призвал артистов из России отказаться петь на английском на "Евровидении"

Он считает, что этот музыкальный конкурс может стать площадкой для популяризации русской культуры.

Композитор и певец Юрий Лоза призвал российских артистов отказаться исполнять англоязычные песни на "Евровидении". Такое заявление он сделал в интервью на радиостанции "Говорит Москва".

По мнению Лозы, "Евровидение" может стать хорошей площадкой для популяризации русской культуры. Он считает, что пение на национальном языке даст возможность РФ заслужить уважение других стран. Лоза уверен, что российским артистам необходимо продолжать участие в международном конкурсе, несмотря на ухудшение отношений с Европой.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров представит Молдавию на "Евровидении-2021".

Фото: Instagram / eurovision