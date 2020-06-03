Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит

Он заявил, что артисту не удалось его "зацепить" и обвинил его в безграмотности.

Музыкант Юрий Лоза ответил на шутку Филиппа Киркорова, который предложил композитору изобразить в программе "Жить здорово!" с Еленой Малышевой аппендицит. На своей странице "ВКонтакте" он заявил, что артисту не удалось его "зацепить" и обвинил его в безграмотности.

Во время программы #вмаскешоу на СТС Киркорову предложили исполнить роль увеличенной простаты. Король отечественной эстрады заявил, что согласится на это только в том случае, если Николай Басков исполнит роль ануса, а Лоза аппендицита, поскольку он "нахрен никому не нужен".

Лоза заявил, что не обижается на "глупые высказывания". По словам композитора, Киркоров совершил большую ошибку, поставив аппендицит в один ряд с анусом и простатой. Лоза напомнил певцу, что анус и простата являются частями дела. В то время аппендицит — это воспаление аппендикса, а значит процесс. В заключении музыкант добавил, что аппендикс выполняет массу полезной работы, являясь частью иммунной системы организма.

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Видео: Telegram / Anton S Live