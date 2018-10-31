Лоукостер "Победа" увеличит количество летних рейсов в "Пулково"

Компания перейдет только на внутренние рейсы из Петербурга.

В летнем сезоне авиакомпания "Победа" планирует увеличить количество рейсов в "Пулково". В 2018 году лоукостер совершил 1660 рейсов. В планах на 2019 - выполнить 2711 перелета из петербургского аэропорта. Об этом сообщил представитель компании "Воздушные ворота Северной столицы" Евгений Ильин.

Напомним, что ранее "дочка " Аэрофлота" заявила, что откажется от международных рейсов в городе на Неве из-за задержек самолетов при досмотре. В результате борта были перенаправлены на внутренние направления.

Уход авиакомпании победа с международных маршрутов не означает сокращения объемов авиакомпании "Победа" в Пулково. Он означает перераспределение подтвердил сведения специалист

В "Пулково" активно ищут замену. Среди пришедших на место - венгерский лоукостер WizzAir, который может начать летать из Петербурга до Лондона.

Напомним, что Евгений Ильин рассказал, что пассажиропоток "Пулково" вырастет на 10 процентов.

Фото: Piter.tv