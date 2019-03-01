WizzAir отложил перелеты из Петербурга в Швецию, Норвегию, Данию и Австрию

Перелеты планировались на середину сентября, но теперь состоятся в октябре и декабре.

Авиакомпания WizzAir сдвинула расписание регулярных перелетов в пять зарубежных городов. Информация об этом появилась в разделе бронирования билетов на официальном сайте перевозчика.

Если изначально авиакомпания обещала начать запуск рейсов в Осло, Зальцбург, Стокгольм, Копенгаген и на Мальту 18-19 сентября, то теперь самый ранний, на Мальту, состоится только 15 октября. Днем позже запустят самолеты до Копенгагена и Зальцбурга, а желающим побывать в Осло и Стокгольме и вовсе придется ждать 15 декабря.

Ранее мы рассказывали, что Wizz Air UK вернет рейсы из Петербурга в Лондон с 19 августа.

Фото: Piter.TV; скриншот wizzair.com