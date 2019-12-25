Wizz Air запустит новые зарубежные направления из Петербурга

В Пулково будет базироваться один самолет авиакомпании.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что Wizz Air анонсировала новые зарубежные направления из Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба оператора воздушной гавани Северной столицы.

Отмечается, что один из самолетов Wizz Air будет базироваться в Пулково. Авиакомпания намерена запустить 5 новых рейсов из Северной столицы в Зальцбург, Копенгаген, Осло, Стокгольм и на Мальту.

Wizz Air широко известна в Европе, как низкобюджетный перевозчик.

Ранее мы сообщали о том, что летом из Петербурга в три города Югры будут летать прямые рейсы.

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