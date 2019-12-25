Wizz Air UK вернет рейсы из Петербурга в Лондон с 19 августа

Самолеты будут летать между городами до четырех раз в неделю.

Аиакомпания Wizz Air UK планирует возобновить регулярные перелеты между Петербургом и Лондоном с 19 августа. Об этом сообщили 31 июля в пресс-службе аэропорта Пулково.

Отмечается, что в расписании российского аэропорта появится до четырех рейсов до лондонского Лутона в неделю. Билеты на соответствующие рейсы уже возможно забронировать.

В Пулково напомнили, что за прошлый год Wizz Air UK перевезла почти 30 тысяч пассажиров из Петербурга в Лондон и обратно, запустив прямые рейсы между городами 1 октября.

Также сообщалось, что авиакомпания "Россия" откроет ежедневные рейсы в Анталью из Петербурга.

Фото: пресс-служба Пулково