Евгений Ильин: пассажиропоток "Пулково" вырастет на 10 процентов

Специалисты ждут увеличения потока пассажиров аэропорта на 10 процентов.

Руководство петербургского аэропорта "Пулково" планирует увеличить пассажиропоток на 10 процентов. По данным специалистов, в 2019 году количество перевезенных клиентов достигнет отметки в 20 миллионов человек. Об этом заявил коммерческий директор "Воздушных ворот Северной столицы" Евгений Ильин.

По данным эксперта, темпы роста замедлятся.В 2018 результат перевозок "Пулково" остановился на 18,1 миллиона человек, что всего на 12,4 процента больше позапрошлого года.

Представитель управляющей компании аэропорта заявил, что по прогнозам экспертов, к 2023 году "Пулково" сможет принимать 25 миллионов пассажиров, а к 2039 - уже 35 миллионов клиентов. Расширение территории предусматривает три возможных варианта. Первый связан с увеличением центрального терминала, второй - строительства отделения для лоукостеров, а третий - использование "Пулково-2".

Напомним, что в Смольном подписали закон о перепланировках в нежилых помещениях.

Фото: Piter.tv