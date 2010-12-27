В Смольном подписали закон о перепланировках в нежилых помещениях

Руководство Смольного подписало постановление об изменении закона о самовольном изменении нежилых построек. Теперь подобные перепланировки запрещены. Обсуждать возможные изменения можно будет через исполнительный орган власти. Он будет согласовывать переустройство в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Северной столицы.

Таким образом, ответственное ведомство получило новые компетенции в вопросе изменений планировки зданий.

Напомним, что в поселке Хвойный может появиться детская поликлиника.

Фото: Piter.tv