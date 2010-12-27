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В Смольном подписали закон о перепланировках в нежилых помещениях
Сегодня, 12:42
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lesjasap

В Смольном подписали закон о перепланировках в нежилых помещениях

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Руководство Смольного подписало постановление об изменении закона о самовольном изменении нежилых построек. Теперь подобные перепланировки запрещены. Обсуждать возможные изменения можно будет через исполнительный орган власти. Он будет согласовывать переустройство в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Северной столицы.

Таким образом, ответственное ведомство получило новые компетенции в вопросе изменений планировки зданий.

Напомним, что в поселке Хвойный может появиться детская поликлиника.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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