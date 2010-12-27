В поселке Хвойный может появиться детская поликлиника

Открыть заведение требует прокуратура Петербурга.

Петербургская прокуратура добивается создания в поселке Хвойный Красносельского района поликлиники. Надзорное ведомство отмечает, что местным жителям не хватает квалифицированной медицинской помощи. Специалистами зафиксирована острая нехватка детских амбулаторных учреждений и сотрудников в них. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что несовершеннолетних петербуржцев поселка принимают на территории 93 поликлиники и 28 отделения в Красном Селе. Пациентам вместе с родителями приходится проходить более 15 километров, чтобы добраться до физиотерапевтического центра.

В адрес администрации района вынесено представление об устранении нарушений.

Ранее Piter.tv писал о том, что Главный синоптик Колесов рассказал о весенней погоде в Петербурге.

Фото: Piter.tv