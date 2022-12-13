В лесах Ленобласти началось активное размножение лосиных мух

Чаще всего кровососы нападают на лосей, однако людям тоже необходимо защитить себя на прогулке.

В лесах под Петербургом обнаружили куколки лосиных мух: эти кровососы потенциально опасны не только для сохатых, но и для человека. О том, как защититься от неприятного соседства при прогулках на природе, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков в соцсетях.

Другое название лосиных мух – оленьи кровососки. Пик их активности приходится на осень, когда они начинают цепляться к густой шерсти лосей, что им достаточно легко удаётся благодаря плоскому и гладкому тельцу, а также цепким коготкам на лапках.

Глазков отметил, что единственными спасителями от лосиных мух в лесу являются синицы, так как для них личинки кровососов – настоящее лакомство. Любителям прогуляться по лесу стоит запастись спреем именно от мух, а не от клещей, добавил биолог.

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Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков (Егор Камелев)