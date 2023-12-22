Лосиху Машу, забежавшую на петербургское предприятие, вернули в лес

При обнаружении дикого животного в беде, ни в кем случае нельзя пытаться помочь ему самостоятельно.

На территорию одного из предприятий в Выборгском районе Петербурга забежала перепуганная лосиха. Сотрудники организации обратились за помощью к специалистам комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, которые обездвижили животное с применением снотворного и доставили его в лес.

В соответствии с традицией, животным, оказавшимся в беде, дали имя. Лосиху решили назвать Машей. Пресс-служба вемства опубликовала видео, на котором лосиха быстро убегает от спасителей в лес. На шее животного можно заметить ободок, на который установлен GPS-датчик. Это позволяет наблюдать за передвижениями Марии в будущем.

В комитете напомнили, что при обнаружении дикого животного в беде, ни в кем случае нельзя пытаться помочь ему самостоятельно. Вместо этого нужно связаться с ведомством по номеру 417-59-36 (работает круглосуточно).

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Видео: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга