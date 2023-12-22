В заказник "Раковые озёра" вернулись лебеди

Грациозные птицы останавливаются на заповедных водоёмах, чтобы пополнить запасы еды и набраться сил перед продолжением пути на север.

В Ленинградскую область начинают возвращаться перелётные птицы из мест зимовок. Например, в заказнике "Раковые озера" уже замечены первые лебеди. Белоснежные пернатые останавливаются в Выборгском районе 47-го региона, чтобы отдохнуть после долгого перелёта и восстановить силы. Об этом сообщили в дирекции ООПТ Ленинградской области, предоставив фото и видео с пернатыми.

В ближайшее время количество перелётных птиц в заказнике "Раковые озера" значительно увеличится. Они останавливаются на заповедных водоёмах, чтобы пополнить запасы еды и набраться сил перед продолжением пути на север. Вскоре лебеди начнут проводить "смотрины" и выбирать партнёров для размножения. Птицам предстоит подготовить гнезда и высидеть яйца.

Добавим, что в заказнике "Раковые озера" с 1 апреля по 15 июля введён период тишины. Туристам запрещено посещать озера и находиться в береговой зоне, расстояние до которой составляет 200 метров. Во время периода тишины закрывается также экологический маршрут "Раковые озера". Это необходимо для предотвращения беспокойства птиц в период гнездования и миграций.

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Фото и видео: ВКонтакте / ЛОГБУ "Дирекция ООПТ Ленинградской области"