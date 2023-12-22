В Ленинградской области спасли новорожденного детеныша нерпы

Животное оказалось в опасном месте, где его окружали собаки и хищные птицы. Но нерпенка спасли и доставили в центр реабилитации.

В Ленобласти спасли новорожденного детеныша нерпы. Животное привезли в центр реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда друзей балтийской нерпы.

К нам поступила маленькая балтийская нерпочка из окрестностей Соснового Бора. Малышке примерно 10 дней и весит она около 7 килограмм. Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Как рассказали специалисты, взрослая особь не смогла выкормить своего детеныша на берегу. Животное оказалось в опасном месте, где его окружали собаки и хищные птицы. В реабилитационном центре постараются помочь нерпе.

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Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99