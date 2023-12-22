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В Ленинградской области спасли новорожденного детеныша нерпы
Сегодня, 17:33
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В Ленинградской области спасли новорожденного детеныша нерпы

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Животное оказалось в опасном месте, где его окружали собаки и хищные птицы. Но нерпенка спасли и доставили в центр реабилитации.

В Ленобласти спасли новорожденного детеныша нерпы. Животное привезли в центр реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда друзей балтийской нерпы.

К нам поступила маленькая балтийская нерпочка из окрестностей Соснового Бора. Малышке примерно 10 дней и весит она около 7 килограмм.

Пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы

Как рассказали специалисты, взрослая особь не смогла выкормить своего детеныша на берегу. Животное оказалось в опасном месте, где его окружали собаки и хищные птицы. В реабилитационном центре постараются помочь нерпе.

Ранее мы писали, что паводок и затопление ожидаются в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99

Теги: животные, ленобласть, спасли детеныша нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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