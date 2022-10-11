Росприроднадзор показал на видео, как лоси готовятся к зиме

Если в теплое время года животное бродило в поисках пищи в темное время суток, то сейчас поведение изменилось.

Инспектор Северо-Западного Управления Росприроднадзора при обследовании с использованием беспилотника заказника "Мшинское болото" зафиксировал лося, который готовится к зимовке. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Если в теплое время года животное бродило в поисках пищи в темное время суток, то сейчас поведение изменилось. Теперь лоси выходят подкрепиться днём, а ночью стараются максимально сохранять тепло и меньше перемещаться. Росприроднадзор

Поэтому сейчас днем увеличивается шанс встретить парнокопытное, отправляясь в лес за грибами или ягодами. С приходом осени сохатый поедает молодые побеги кустарников и деревьев.

Сейчас у животных заканчивается гон, но водителям по-прежнему нужно быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим. В случае, если заметили рядом с дрогой или на обочине лося, лучше притормозить и пропустить его.

Также в конце сентября к зимовне начали готовиться гадюки.

Видео: Северо-Западное Управление Росприроднадзора