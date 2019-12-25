Гадюки начали активно готовиться к зимовке в Петербурге и Ленобласти

Биолог Павел Глазков дал жителям двух регионов советы о том, как избежать встречи с ядовитой змеёй.

В конце сентября у гадюк началась подготовка к зимовке в лесах. Биолог Павел Глазков рассказал жителям Петербурга и Ленобласти, какие правила предосторожности стоит соблюдать в лесу, чтобы избежать укуса ядовитой змеи.

По данным специалиста, чаще всего для переживания холодов гадюки выбирают сухой песчаный участок на краю болота. Они предпочитают сползаться в такие места осенью в теплую и солнечную погоду. Несмотря на то, что зимовка проходит на глубине до 2 м, встретить гадюк можно и на поверхности.

Глазков отметил, что особенно внимательными нужно быть при сборе грибов или ягод. В большинстве случаев гадюки сразу же уползают при приближении человека, но на всякий случай стоит пошуметь по траве палкой при передвижении в лесу. В этом случае змея может сразу скрыться, либо свернётся в кольцо и издаст предупреждающее шипение.

Ранее мы сообщили о том, что измождённый лось в Ленобласти попал в видеоловушку после поединка за самку.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков