Лосенка Гошу из Павловского парка съел медведь

Многие пользователи задались вопросом, было ли тогда целесообразно "спасать" лосенка и возвращать его в дикую природу?

Лосенка Гошу, которого вернули из Павловского парка в дикую природу, съел медведь. Об этом сообщил комитет по животному миру Ленинградской области.

От ученых, которые отслеживали пути миграции, недавно поступила информация, что был обнаружен ошейник (был одет на этого лося). При выезде и осмотре останков было установлено, что лося съел медведь. комитет по животному миру Ленинградской области

Многие пользователи задались вопросом, было ли тогда целесообразно "спасать" лосенка и возвращать его в дикую природу? Специалисты комитета отметили, что в подобных ситуациях выбирается либо безопасность граждан, либо лосей.

Пока животное молодое, оно безопасно, но в период половой зрелости инстинкты берут свое, животные становятся агрессивными и непредсказуемыми. В любом случае Гоше в парке, где много гуляющих людей, детей, было не место. Удар копыта лося убивает волка… И то, что лось был съеден медведем – это естественный биологический процесс. На месте Гоши мог оказаться и другой лось. комитет по животному миру Ленинградской области

Видео: Piter.tv