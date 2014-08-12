  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:48
94
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Видео: в Павловском парке вновь заметили лосенка

0 0

Животное гуляет в одиночестве.

Жители и гости Пушкинского района уже не первую неделю встречают в Павловском парке лосенка. Животное, кажется, уже совсем не боится людей и спокойно щипает траву вблизи их. В четверг, 5 мая, одинокого лося встретил и корреспондент Piter.tv. 

Отметим, что для Павловского парка дикие животные не редкость. Лосей там видели много раз. Напомним, сейчас у сохатых начался период миграции. Учащаются случаи переходов животных через дороги, а, значит, повышается вероятность возникновения ДТП. Пик аварий с участием лосей происходит с 23:00 до 2:00 и с 5:00 до 9:00.

В апреле посетительницей музея-заповедника стала лисица.

Видео: Piter.tv

Фото: Piter.tv, Наталия Светлова

Теги: лось, павловский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии