Видео: в Павловском парке вновь заметили лосенка

Животное гуляет в одиночестве.

Жители и гости Пушкинского района уже не первую неделю встречают в Павловском парке лосенка. Животное, кажется, уже совсем не боится людей и спокойно щипает траву вблизи их. В четверг, 5 мая, одинокого лося встретил и корреспондент Piter.tv.

Отметим, что для Павловского парка дикие животные не редкость. Лосей там видели много раз. Напомним, сейчас у сохатых начался период миграции. Учащаются случаи переходов животных через дороги, а, значит, повышается вероятность возникновения ДТП. Пик аварий с участием лосей происходит с 23:00 до 2:00 и с 5:00 до 9:00.

В апреле посетительницей музея-заповедника стала лисица.

Видео: Piter.tv

Фото: Piter.tv, Наталия Светлова