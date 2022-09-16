Лось посетил автосервис в Сосновом Бору

Позже молодого сохатого заметили на Ленинградской улице.

В четверг, 15 сентября, автосервис в Сосновом Бору посетил молодой лось, собрав восторженные возгласы очевидцев. Видео с сохатым появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как животное быстро бежит по направлению к машинам и скрывается вдали.

Через несколько часов лесного жителя видели на Ленинградской улице. Там сохатый изящно перепрыгнул дорожное ограждение и прошёл по переходу на зелёный сигнал светофора.

Ранее камера засняла, как медведь балансирует на упавшем дереве в Ленобласти.

Видео: ВКонтакте / Мой Сосновый Бор (Александр Сельков)