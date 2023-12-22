Авария на сети водоснабжения в Ломоносове устранена

Для резервного водоснабжения предприятие устанавливало прицепы-цистерны.

Вечером 9 марта на сети холодного водоснабжения в Ломоносове произошло нарушение. Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" 10 марта в 06:20 локализовали дефектный участок водопровода, сообщает пресс-служба предприятия.

В Ломоносове и ближайших поселках наблюдалось пониженное давление холодной воды. Для резервного водоснабжения предприятие устанавливало прицепы-цистерны.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" приносит жителям Петродворцового района извинения за временные неудобства. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Сегодня утром всех жителей города обеспечили услугами холодного водоснабжения.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)