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Авария на сети водоснабжения в Ломоносове устранена
Сегодня, 11:50
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Авария на сети водоснабжения в Ломоносове устранена

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Для резервного водоснабжения предприятие устанавливало прицепы-цистерны.

Вечером 9 марта на сети холодного водоснабжения в Ломоносове произошло нарушение. Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" 10 марта в 06:20 локализовали дефектный участок водопровода, сообщает пресс-служба предприятия.

В Ломоносове и ближайших поселках наблюдалось пониженное давление холодной воды. Для резервного водоснабжения предприятие устанавливало прицепы-цистерны.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" приносит жителям Петродворцового района извинения за временные неудобства.

Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Сегодня утром всех жителей города обеспечили услугами холодного водоснабжения.

Ранее мы рассказывали о том, что на перекрестке проспектов Просвещения и Энгельса случился потоп. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: город ломоносов, гуп водоканал санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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