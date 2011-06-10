Ломоносов и Кронштадт ждёт масштабная реконструкция водопроводных сетей

В Ломоносове и Кронштадтском районе Санкт-Петербурга стартует реконструкция водопроводных сетей в рамках региональной программы модернизации инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Смольного. Работы утверждены на совещании под руководством губернатора.
Замена и модернизация инженерной инфраструктуры — одно из главных направлений нашей работы в последние годы. В Петродворцовом районе полностью обновлена система теплоснабжения. Сейчас масштабные работы, в том числе с модернизацией котельных, ведутся в Кронштадте. Нам также важно провести полную модернизацию водоснабжения в Петродворцовом районе и Кронштадте, отметил губернатор.
Реконструкция охватит участки от Ораниенбаумского проспекта до Иликовской дороги в Ломоносове и до дюкерных переходов в Кронштадте. На всём протяжении трубопровод будет состоять из двух ниток, диаметр каждой из которых составит не менее 70 сантиметров, что позволит повысить надёжность водоснабжения и минимизировать риски аварий.
Проект реализуется в рамках региональной программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга на период 2023–2027 годов".
Ранее в ЖК "Зелёный квартал" достроили новую школу с бассейном и футбольным полем.
Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все