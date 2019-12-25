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Ломбертс назвал самого безбашенного игрока "Зенита"
Сегодня, 16:50
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smirenny

Ломбертс назвал самого безбашенного игрока "Зенита"

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Бывший защитник "Зенита" также вспомнил и других партнеров по игре.

Бывший защитник сине-бело-голубых Николас Ломбертс назвал самых ярких и безбашенных партнеров по игре в "Зените" и других клубах в интервью изданию De Morgen.

По его словам, лучшим футболистом в "Зените" были Андрей Аршавин и Мигель Данни.  Из сборной Бельгии футболист отметил Кевина Де Брюйне и Эдена Азара.

Самым безбашенным игроком Ломбертс назвал Фернандо Риксена. Риксен скончался в сентябре 2019 года после многолетней борьбы с неизлечимым боковым амиотрофическим склерозом. 

Напомним, что бывший защитнык "Зенита" с 2007 по 2017 год четыре раза выиграл РПЛ, Кубок России, два Суперкубка России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. 

Ранее мы писали, что гендиректор баскетбольного "Зенита" подвел итоги прошедшей части приостановленного сезона.

Фото: VK / @zenit

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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