Гендиректор баскетбольного "Зенита" подвел итоги прошедшей части приостановленного сезона

Он отметил, что показанный результат в Лиге ВТБ, неприемлем.

Генеральный директор баскетбольного "Зенита" Александр Церковный прокомментировал итоги прошедшей части приостановленного сезона в эфире программы "Все на Матч!".

Единая лига ВТБ решила завершить сезон-2019/20 в связи с эпидемиологической ситуацией. До завершения сезона "Зенит" занимал седьмое место. По мнению Александра Церковного, такой результат неприемлем для клуба.

"Мы поменяли тренерский штаб, команда стала находить свою игру, все надеялись на продолжение, но этого не случилось" отметил генеральный директор.

Ранее мы сообщали, что Кокорин заплатил более миллиона рублей партнерам за победу в CS:GO.

Фото: Баскетбольный клуб "Зенит" / Вконтакте