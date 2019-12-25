Кокорин заплатил более миллиона рублей партнерам за победу в CS:GO

Сам турнир был благотворительным.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, играющий за "Сочи" на правах аренды, рассказал в интервью YouTube-каналу "Красава", как прошел благотворительный турнир We Strike Corona по игре Counter Strike. Игра состоялась 15-16 апреля онлайн. За команду сыграли так же сам игрок сине-бело-голубых и его брат.

Как поделился футболист, турнир был благотворительным, все собранные деньги от просмотров, в том числе донаты, пойдут на борьбу с коронавирусом. Команда Кокорина победила.

"Призовой фонд был от меня, моим пацанам, они получили по 300 тысяч. Было 5 человек, себя я, конечно, не могу премировать, а им я сказал, что если выиграют, то получат такую сумму" рассказал Кокорин.

Ранее мы писали, что ФИФА выделит 150 миллионов долларов футбольным ассоциациям в связи с эпидемией коронавируса.

Фото: Александр Кокорин / Вконтакте