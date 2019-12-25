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Кокорин заплатил более миллиона рублей партнерам за победу в CS:GO
Сегодня, 14:58
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smirenny

Кокорин заплатил более миллиона рублей партнерам за победу в CS:GO

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Сам турнир был благотворительным.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, играющий за "Сочи" на правах аренды, рассказал в интервью YouTube-каналу "Красава", как прошел благотворительный турнир We Strike Corona по игре  Counter Strike. Игра состоялась 15-16 апреля онлайн. За команду сыграли так же сам игрок сине-бело-голубых и его брат. 

Как поделился футболист, турнир был благотворительным, все собранные деньги от просмотров, в том числе донаты, пойдут на борьбу с коронавирусом. Команда Кокорина победила. 

"Призовой фонд был от меня, моим пацанам, они получили по 300 тысяч. Было 5 человек, себя я, конечно, не могу премировать, а им я сказал, что если выиграют, то получат такую сумму"

рассказал Кокорин.

Ранее мы писали, что ФИФА выделит 150 миллионов долларов футбольным ассоциациям в связи с эпидемией коронавируса.

Фото: Александр Кокорин / Вконтакте

Теги: counter strike, кокорин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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