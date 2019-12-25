GabeFollower выложил геймплей порта CS:GO на Source 2 в Sandbox

Инсайдер поделился результатам шести месяцев работы.

Датамайнер Gabe Follower представил зрителям первый геймплейный ролик собственного переноса CS:GO на Source 2. Автор рассказал подписчикам о том, что Valve не планирует обновлять движок шутера в августе 2022 года. Ролик на YouTube-канале продемонстрировал результат шести месяцев работы инсайдера по переносу компьютерной игры Counter Strike. Данный проект работает на конструкторе S&box, который создал автор Garry"s Mod.

Также Gabe Follower планирует разработать собственную версию шутера на новом движке, которую затем можно будет модифицировать в свободном доступе. Исходный код проекта будет выложен в открытый доступ.

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Фото и видео: YouTube / Gabe Follower 2