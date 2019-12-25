Создатели Owlboy представили забытое кооперативное приключение о викингах на батутах Vikings on Trampolines

Норвежская инди-студия показала проект, над которым она трудилась параллельно с Owlboy.

Независимая норвежская студия D-Pad (Savant: Ascent, Owlboy) представила свой следующий проект. Им оказалась позабытая геймерами игра о викингах , прыгающих на батутах. Работа получила название Vikings on Trampolines. первоначальный анонс компьютерной новинки был сделан еще в апреле 2011 года. Он находился в параллельной разработке с Owlboy, но постепенно пропал из сводок.

Сооснователь D-Pad Studio Джо-Реми Мэдсен считает, что Vikings on Trampolines начал свою жизнь как небольшой эксперимент, но с тех пор увеличился до полноценного кооперативного приключения. В центре истории окажутся четыре персонажа, которые должны спасти заколдованного короля и украденных у него игрушечных животных. Злодеем сюжета стал Шаруний и его воздушные шары.

Напомним, что официальный релиз Vikings on Trampolines ожидается в онлайн-сервисе Steam.На выставке gamescom 2022 игру гости мероприятия смогут попробовать новинку на себе.

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Фото и видео: YouTube / IGN