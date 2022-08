Ubisoft выпустила сюжетный тизер нового сезона шутера Rainbow Six Siege

Создатели показали ролик про команду ЧВК Nighthaven.

Студия-разработчик Ubisoft выпустила сюжетный тизер нового сезона проекта-шутера Rainbow Six Siege, посвященного команде ЧВК Nighthaven. Ролик доступен на официальном YouTube-канале компании. Известно, что работа в игре посвящена команде оперативников, которые перешли в состав частной военной корпорации под названием Nighthaven. Под руководством Kali, кроме таких персонажей как Wamai, Aruni, Ace и Osa, перешли также Ela, Smoke, Finka, Pulse и IQ. Сюжет компьютерной игры расскажет об участии группы в заказном убийстве босса Azami из одной фирм-противника.

Напомним, что впервые оперативники ЧВК Nighthaven появились в Ranbow Six Siege в 2019 году.Они действовали в составе подразделения Rainbow, но 2021 году в команде начали происходить конфликты из-за разницы подходов к выполнению миссий.

Naughty Dog показала работу с верстаком в The Last of Us Part I.

Фото и видео: YouTube / Ubisoft