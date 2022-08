Naughty Dog показала работу с верстаком в The Last of Us Part I

Игра выйдет в свет со 2 сентября.

Компания Naughty Dog выпустила ещё одно видео, в котором сравнивает ремейк The Last of Us Part I с оригинальной игрой. В ролике показывается работа с верстаком. Речь идет о самом начале прохождения проекта, когда Джоэлу, Саре и Томми приходится уезжать из города. Зрители прокомментировали новый эпизод. Они уточнили, что разница в графике видно невооруженным взглядом. При этом апдейт игры под игровую консоль PS5 выглядит заметно лучше.

Напомним, официальный релиз ремейка The Last of Us для PS5 выйдет в продажу 2 сентября на консоли, а после - на персональном компьютере. Обе версии будут доступны на русском языке.

Фото и видео: YouTube / Naughty Dog, DomTheBomb