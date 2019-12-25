Вышел трейлер стратегии Tempest Rising

В реальном времени игроки смогут сражаться при помощи высокотехнологичного оружия.

Издательство THQ Nordic в рамках цифровой презентации проектов продемонстрировало зрителям новый трейлер стратегии Tempest Rising, которая работает в реальном времени. Выход официального релиза запланирован на персональных компьютерах. В ролике авторы представили сражения солдат в футуристической форме. При этом военные также оснащены высокотехнологическим оборудованием. В боевом арсенале в том числе есть огнестрельное оружие и танки.

Авторы Path of Exile представили лигу испытаний "Озеро Каландры".

Фото и видео: YouTube / 3D Realms