Вышел трейлер стратегии Tempest Rising

Издательство THQ Nordic в рамках цифровой презентации проектов продемонстрировало зрителям новый трейлер стратегии Tempest Rising, которая работает в реальном времени. Выход официального релиза запланирован на персональных компьютерах. В ролике авторы представили сражения солдат в футуристической форме. При этом военные также оснащены высокотехнологическим оборудованием. В боевом арсенале в том числе есть огнестрельное оружие и танки.
Авторы Path of Exile представили лигу испытаний "Озеро Каландры".
Фото и видео: YouTube / 3D Realms
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