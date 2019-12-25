Авторы Path of Exile представили лигу испытаний "Озеро Каландры"

Дополнение выйдет 19 августа.

Авторы компьютерной игры Path of Exile представили дополнение в виде лиги испытаний "Озеро Каландры". Апдейт будет доступен пользователям для загрузки на персональные компьютеры с 19 августа, а 24 числа появится на консолях Xbox и PlayStation. Известно, что контент представляет из себя улучшения для высокоуровневого контента Атласа, 4 новых камня, 14 новых предметов, более сотни улучшенных существующих уникальных предметов. Также модернизированы Жатва, Иномирье и Возмездие.

Разработчики уточнили, что в списке многих наград теперь предусмотрен способ получения новой разновидности редкой бижутерии. При помощи особого тумана геймеру предложат выбрать два кольца или амулет — точные отражения друг друга. В первом случае эти находки усилят персонажа, а во втором - ослабят (набор свойств второго предмета будет противоположным). Однако выбрать можно только один вариант отражения.

На высокоуровневых картах у игроков появится редкий шанс отыскать предмет, который представляет из себя воспоминания Альвы, Нико, Эйнара или Кирака. Эти воспоминания можно будет использовать для собственного Атласа или совершить обмен с другими игроками.

Основы охоты и красивая природа в трейлере игры Way of the Hunter.

Фото и видео: YouTube / Path of Exile

