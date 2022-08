Основы охоты и красивая природа в трейлере игры Way of the Hunter

Игра будет доступна с 16 августа.

Издательство THQ Nordic в рамках цифровой презентации проектов показало трейлер реалистичного симулятора охотника Way of the Hunter. Созданием данной работы занимаются представители студии-разработчика Nine Rocks Games. Известно, что геймеры смогут увидеть игру на персональных компьютерах, а также на консолях Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Геймплейное видео от авторов позволяет пользователям взглянуть на основные особенности и характеристики новинки, включая охотничье чутье, при помощи которого герой будет отслеживать диких животных. Известно, что создатели добавили в игру несколько десятков зверей. Геймер самостоятельно сможет выбрать для себя снаряжение, систему смены дня и ночи, погодные условия.

Проект Way of the Hunter выходит в свет 16 августа.

