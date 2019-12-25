THQ Nordic показала новый трейлер глобальной стратегии Knights of Honor II: Sovereign

Игра выйдет для персональных компьютеров.

Издательство THQ Nordic показало новый трейлер глобальной стратегии Knights of Honor II: Sovereign от студии-разработчика Black Sea Games. Ролик показан аудитории в рамках цифровой презентации проектов. Известно, что данная компьютерная игра выйдет на ПК.

Напомним, что Knights of Honor II сочетает в себе элементы глобальной стратегии в духе вселенной Paradox Interactive, однако авторы также предлагают пользователю участвовать в сражениях, которые происходят в реальном времени. Игрокам доступна карта Средневековой Европы, на которой необходимо заключать военный альянсы, бороться с противниками и быть "менеджером". В проекте будет доступен

мультиплеерный режим.

THQ Nordic представили трейлер Outcast 2.

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic