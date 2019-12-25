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THQ Nordic представили трейлер Outcast 2
Сегодня, 8:18
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THQ Nordic представили трейлер Outcast 2

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Пользователь сыграет за предателя и изгоя.

Издательство THQ Nordic в рамках цифровой презентации проектов представило зрителям трейлер нового фантастического экшна Outcast 2: A New Beginning. Компьютерная игра разрабатывается для таких платформ как PlayStation 5 и Xbox Series, а также персонального компьютера. Геймеру придется взять на себя управление за персонажем, которого в его мире считают изгоем и предателем. Однако именно ему предстоит спасать планету, создав настоящую легенду.

THQ Nordic анонсировала гоночную аркаду в открытом мире Wreckreation.

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic

Теги: outcast 2, thq nordic, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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