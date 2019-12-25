THQ Nordic представили трейлер Outcast 2

Пользователь сыграет за предателя и изгоя.

Издательство THQ Nordic в рамках цифровой презентации проектов представило зрителям трейлер нового фантастического экшна Outcast 2: A New Beginning. Компьютерная игра разрабатывается для таких платформ как PlayStation 5 и Xbox Series, а также персонального компьютера. Геймеру придется взять на себя управление за персонажем, которого в его мире считают изгоем и предателем. Однако именно ему предстоит спасать планету, создав настоящую легенду.

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Фото и видео: YouTube / THQ Nordic