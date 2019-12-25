THQ Nordic анонсировала гоночную аркаду в открытом мире Wreckreation

Издательство THQ Nordic анонсировало свою новую гоночную аркаду в открытом мире Wreckreation. Проект готовится к официальному релизу на игровых консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One, а также на персональных компьютерах. Геймерам будет предоставлена возможность двигаться на автомобиле по пространству с площадью в 400 квадратных километров. Пользователь сможет обустроить трассу по собственному желанию, вносить туда изменения или разрушать.
Напомним, что игра разрабатывается студией Three Fields Entertainment. Она была задумана как песочница с открытым миром для любителей вождения.
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Фото и видео: YouTube / THQ Nordic
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