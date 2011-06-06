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Лолита Милявская заступилась за Аллу Пугачеву

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Она назвала Примадонну "великой женщиной".

Певица Лолита Милявская заступилась за покинувшую Россию Аллу Пугачеву. Об этом сообщает Telegram-канал "Неопра, блин!".

Во время своего выступления в Москве крыше клуба Gipsy. Милявская назвала Пугачеву "великой женщиной", а также исполнила песню Примадонны "Не делайте мне больно, господа". Также Милявская заявила, что выступает против любой "отмены" в мире шоу-бизнеса и культуры.

Есть такая женщина, без которой мы не были бы свободны на сцене. Ну что, споем из великой Аллы?

Лолита Милявская, певица

Ранее Шевчук заявил, что русский народ находится в оккупации.

Видео: Telegram / Неопра, блин!

Теги: алла пугачева, лолита милявская, песня, поддержка
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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