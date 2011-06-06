Лолита Милявская заступилась за Аллу Пугачеву

Певица Лолита Милявская заступилась за покинувшую Россию Аллу Пугачеву. Об этом сообщает Telegram-канал "Неопра, блин!".
Во время своего выступления в Москве крыше клуба Gipsy. Милявская назвала Пугачеву "великой женщиной", а также исполнила песню Примадонны "Не делайте мне больно, господа". Также Милявская заявила, что выступает против любой "отмены" в мире шоу-бизнеса и культуры.
Есть такая женщина, без которой мы не были бы свободны на сцене. Ну что, споем из великой Аллы?
Лолита Милявская, певица
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Видео: Telegram / Неопра, блин!
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