Лолита Милявская заступилась за Аллу Пугачеву

Она назвала Примадонну "великой женщиной".

Певица Лолита Милявская заступилась за покинувшую Россию Аллу Пугачеву. Об этом сообщает Telegram-канал "Неопра, блин!".

Во время своего выступления в Москве крыше клуба Gipsy. Милявская назвала Пугачеву "великой женщиной", а также исполнила песню Примадонны "Не делайте мне больно, господа". Также Милявская заявила, что выступает против любой "отмены" в мире шоу-бизнеса и культуры.

Есть такая женщина, без которой мы не были бы свободны на сцене. Ну что, споем из великой Аллы? Лолита Милявская, певица

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Видео: Telegram / Неопра, блин!