Художник оснастил скворечник камерами CCTV.

В понедельник, 2 марта, Loketski создал на Парнасе новый арт-объект "Кукушка съехала". Фотографии инстилляции опубликованы Instagram-аккаунте художника.

Художник оснастил скворечник камерами CCTV. Так Loketski отреагировал на скандал в роддоме Калининграда, где в кабинетах гинеколога установили камеры видеонаблюдения.

"Когда я говорил, что видеонаблюдение в общественных пространствах — это благо, я не имел в виду интимные места. Камеры, установленные в комнатах матери и ребенка

(ТК "Парнас Сити", СПб) и в гинекологических кабинетах (Роддом 4, Калининград) нарушают важнейшее конституционное право человека на тайну личной жизни (ст. 23.1). Хочется спросить у ответственных лиц: "У вас там что, кукушка съехала?"", —сказано в сообщении.

Также Loketski поднял вопрос о целесообразности камерах видеонаблюдения в церкви.

"Камеры слежения в церквях РПЦ не только вторгаются в личное пространство общения человека с Богом, они противоречат догматам самой церкви. Выходит, что в храме, где Бог лучше всего слышит молитвы, он совсем не видит, что в нём происходит? И не может сам покарать воришек, затесавшихся на воскресную службу?", —отметил художник.

Известно, что скворечник с камерами находится около ТК "Парнас Сити". Петербуржцам такая инстилляция понравилась, публикация собрала около 600 лайков.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы могут обменять корм для кошек на книгу.

Фото:Loketski/instagram