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Петербуржцы могут обменять корм для кошек на книгу
Сегодня, 10:34
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nastya960

Петербуржцы могут обменять корм для кошек на книгу

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Акция проходит в течение этой недели.

Петербуржцы на этой неделе смогут поучаствовать в благотворительной акции "Книга за корм". Организатором является библиотека "На Стремянной". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре Петербурга.

Со 2 по 7 марта петербуржцы смогут принести в библиотеку корм и другие вещи для приюта, а взамен получить книгу.

Подробный перечень представлен в официальной группе приюта "Счастливый кот". Также петербуржцев просят поделиться информацией о проходящей акции в соцсетях.  

В прошлом году в США спасли щенка с хвостом на лбу. 

Фото: ВК/ Библиотека "На Стремянной"

Теги: корм, приют для животных
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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