Петербуржцы могут обменять корм для кошек на книгу

Акция проходит в течение этой недели.

Петербуржцы на этой неделе смогут поучаствовать в благотворительной акции "Книга за корм". Организатором является библиотека "На Стремянной". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре Петербурга.

Со 2 по 7 марта петербуржцы смогут принести в библиотеку корм и другие вещи для приюта, а взамен получить книгу.

Подробный перечень представлен в официальной группе приюта "Счастливый кот". Также петербуржцев просят поделиться информацией о проходящей акции в соцсетях.

В прошлом году в США спасли щенка с хвостом на лбу.

Фото: ВК/ Библиотека "На Стремянной"