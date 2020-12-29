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Победителя конкурса на создание логотипа общественного транспорта Петербурга определят в конце января
Сегодня, 12:10
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nadezhda_sib

Победителя конкурса на создание логотипа общественного транспорта Петербурга определят в конце января

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В финал прошли пять вариантов.

Итоги конкурса на выбор логотипа общественного транспорта Петербурга подведут 27-29 января 2021. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Свои варианты логотипа предлагали горожане старше 18 лет на добровольной основе. Перед конкурсантами поставили задачу создать легко узнаваемый, оригинальный и лаконичный товарный знак, который будет символизировать надежность, безопасность, четкость движения и высокое качество услуг общественного транспорта. Кроме того, основными критериями отбора были: новизна, оригинальность, качество исполнения и возможность практического использования.

Из 80 присланных работ члены жюри отобрали пять, они были выставлены на публичное голосование в Интернете. Голосование проходит в группе в "ВКонтакте" и на сайте "Организатора перевозок". Оно продлится до 26 января. При определении победителя жюри учтет результаты голосования. 

Ранее Piter.TV показал, как выглядят логотипы финалистов. 

Фото: Piter.TV

Теги: голосование, конкурс, логотип, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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