Победителя конкурса на создание логотипа общественного транспорта Петербурга определят в конце января

В финал прошли пять вариантов.

Итоги конкурса на выбор логотипа общественного транспорта Петербурга подведут 27-29 января 2021. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Свои варианты логотипа предлагали горожане старше 18 лет на добровольной основе. Перед конкурсантами поставили задачу создать легко узнаваемый, оригинальный и лаконичный товарный знак, который будет символизировать надежность, безопасность, четкость движения и высокое качество услуг общественного транспорта. Кроме того, основными критериями отбора были: новизна, оригинальность, качество исполнения и возможность практического использования.

Из 80 присланных работ члены жюри отобрали пять, они были выставлены на публичное голосование в Интернете. Голосование проходит в группе в "ВКонтакте" и на сайте "Организатора перевозок". Оно продлится до 26 января. При определении победителя жюри учтет результаты голосования.

Ранее Piter.TV показал, как выглядят логотипы финалистов.

Фото: Piter.TV