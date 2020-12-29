Петербуржцам предложили выбрать логотип общественного транспорта города

В голосовании участвуют пять вариантов.

"Организатор перевозок" запустил голосование, в котором горожане могут выбрать логотип общественного транспорта Петербурга. Как сообщается на официальном сайте компании, в опросе участвуют пять логотипов, выбранных жюри конкурса ранее. Итоги интернет-голосования учтут при определении победителя Конкурса.

Первый претендент, как отметил "Организатор перевозок", напоминает городскую гербовую архитектуру и приближает символ "к геральдическим образам".

Второй прячет буквы "Т" и "П" (транспорт Петербурга) и, по мнению создателей символа, стилистикой отсылает к упрощенной форме колонн Адмиралтейства.

Третий логотип – самый "простой и понятный" из всех предложенных. Он состоит из четырех палочек, складывающихся в букву "Т", но при этом в пустотах между ними читается и буква "П". Буквы также обозначают "Транспорт Петербурга".

Четвертый, уже не логотип, а набор логотипов, напоминает схематичные транспортные маршруты и перекрестки, простота их исполнения намекает на "легкость перемещения по городу на общественном транспорте". Цвет логотипов, по мнению жюри, неожиданно отсылает зрителя еще и к каналам и рекам города.

Последний вариант, как и несколько его соперников, состоит из букв "Т" и "П": первая стилизована под стрелку, – "движение вперед" – а вторая повторяет силуэт корпуса наземного транспорта.

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Фото: orgp.spb.ru