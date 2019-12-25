Житель Лодейного Поля задержан по подозрению в мошенничестве с покупкой квартиры

Он находился в федеральном розыске.

Сотрудники полиции задержали жителя Ленинградской области, находящегося в федеральном розыске за мошенничество с покупкой квартиры. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские 10 августа при патрулировании у дома 2 по набережной канала Грибоедова задержали 45-летнего жителя Лодейного Поля, находящегося в федеральном розыске за мошенничество, связанное с покупкой квартиры.

Задержанный доставлен в отдел полиции Центрального района.

Фото: Piter.tv