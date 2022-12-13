В Токсово пройдёт юбилейный лыжный марафон

Забег состоится на дистанции 51, 34 и 10 км свободным стилем, а также 34 и 10 км классическим стилем в формате масс-старта.

На выходных, 4 и 5 февраля, в 47-ом регионе состоится один из наиболее крупных лыжных марафонов в области ToksovoCup. Забег серии Russialoppet в этом году отмечает 30-летний юбилей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Марафон включит в себя забег на дистанциях 51, 34 и 10 км свободным стилем и на 34 и 10 км классическим стилем в формате масс-старта. Всего в них примут участие 1,3 тыс. профессиональных спортсменов и любителей спорта со всех уголков страны.

Старт лыжникам будет дан на стадионе базы СКА в Токсово, регистрация и награждение победителей пройдут в спортивном зале базы СКА. На круге длинной 10 км в этом году продумали новую конфигурацию дистанции с учётом безопасности спортсменов. Кроме того, для участников создадут пункты питания и профессиональный фотосервис.

Ранее мы сообщили о том, что в соцучреждениях Ленобласти внедрят новые методики повышения производительности.

Фото: Правительство Ленобласти