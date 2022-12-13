В соцучреждениях Ленобласти внедрят новые методики повышения производительности

С начала текущего года к проекту "Производительность труда" присоединились 11 регионов страны.

В 47-ом регионе состоялось заседание подгруппы Госсовета РФ по проекту "Производительность труда" под руководством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. В ходе мероприятия обсуждались планы на 2023 год, в частности, внедрение методик повышения производительности в социальных учреждениях. Об этом Дрозденко сообщил в своём Telegram-канале.

По словам руководителя, нацпроект "Производительность труда" стал одним из ключевых факторов конкурентоспособности регионального бизнеса. С января в нём начали участвовать 11 регионов РФ, кроме того, было создано 60 центров компетенций. За 2022 год оборот предприятий-участников возрос на 400 млрд рублей, чистая прибыль была увеличена на 60 млрд рублей.

Дрозденко также подчеркнул, что в случае Ленобласти новые методики повышения производительности в первую очередь затронут медицинские учреждения.

Работаем в единой команде "бизнес-Минэк РФ-регионы", оценка результата − в повышении устойчивости экономики отдельных производств, отраслей и страны. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее мы сообщили о том, что почти 170 заявок от НКО было подано на грант губернатора Ленобласти в 2023 году.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко