Почти 170 заявок от НКО было подано на грант губернатора Ленобласти в 2023 году

В общей сложности запрашиваемая сумма достигает 284 млн рублей.

В Ленобласти стартовал приём заявок на грант губернатора региона-2023. Свои проекты на первый конкурс уже представили 168 НКО. Запрашиваемая сумма достигает 284 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Поданные заявки коснулись 11-ти направлений. Наиболее популярными из них стал наступивший Год команды знаний, сохранение исторической памяти и поддержка семей.

Отметим, что в прошлом году на первый грант губернатора было подано 154 заявки. В 2021-ом проектов было только 78.

Ранее мы сообщили о том, что бывшая фабрика IKEA в Тихвине запустит новое производство мебели.

Фото: Правительство Ленобласти