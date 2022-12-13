Бывшая фабрика IKEA в Тихвине запустит новое производство мебели

Предприятие нашло нового владельца.

Бывшая фабрика шведской компании IKEA в Тихвине сохранит свою специализацию по производству мебели, однако будет выпускать её под другим брендом. Об этом заявил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко в эфире телеканал ОТР.

Руководитель отметил, что крупное предприятие наконец обрело нового владельца в Ленинградской области.

Дрозденко выразил уверенность в том, что производимая на новой фабрике мебель заинтересует покупателей не только в пределах РФ, но и в других странах.

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Фото: ikea.com