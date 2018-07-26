Лиза Галкина восхитила подписчиков навыками устного счета

Новое видео с Лизой Галкиной за 10 часов собрало почти 2 миллиона просмотров.

Всего несколько часов назад в своем Instagram российский артист и пародист Максим Галкин разместил новое видео с дочкой Лизой, которое к этому моменту просмотрели уже почти 2 миллиона человек.

На опубликованном видео Лиза, которой 5 лет исполнится только в сентябре, объясняет систему устного счета. Сначала она уверенно говорит, что "10 плюс 10 равно 20". Затем девочка очень убедительно пытается объяснить метод "по горочкам" своему отцу, который это снимает на камеру. В какой-то момент ребенок хочет привести пример про "40", и тут происходит секундная заминка, после которой радостно продолжает, что "10 плюс 10 равно 20" и уходит.

Лиза Галкина очень популярна, и видео с ее участием бьют рекорды по просмотрам, обгоняя взрослых звезд шоу-бизнеса и даже своего отца Максима Галкина.

Видео: Максим Галкин