Ливни привели к подтоплению в двух районах Приамурья

Сильные дожди стали причиной подтопления двух районов на юге Дальнего Востока. Об этом информирует пресс-служба МЧС России. Ливни начались в ночь на 1 августа. Из-за обильных осадков частично оказались затопленными Завитинский Бурейский районы.
В ведомстве отметили, что в городе Завитинске размыло дороги, вследствие чего было приостановлено транспортное сообщение с несколькими населенными пунктами. Кроме того, оказались подтопленными сотни приусадебных участков и несколько частных домов. В Бурейском районе подмыло два автомобильных моста.
По прогнозу синоптиков, 1 и 2 августа в Приамурье ожидаются сильные и проливные дожди, грозы и шквалистый ветер. Возможен еще больший подъем уровня воды в реках.
Ранее представитель Эрдогана назвал пожары в Турции национальной катастрофой.
Видео: ГУ МЧС Амурской области
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