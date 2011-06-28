Ливни привели к подтоплению в двух районах Приамурья

Дожди частично затопили приусадебные участки и частные дома.

Сильные дожди стали причиной подтопления двух районов на юге Дальнего Востока. Об этом информирует пресс-служба МЧС России. Ливни начались в ночь на 1 августа. Из-за обильных осадков частично оказались затопленными Завитинский Бурейский районы.

В ведомстве отметили, что в городе Завитинске размыло дороги, вследствие чего было приостановлено транспортное сообщение с несколькими населенными пунктами. Кроме того, оказались подтопленными сотни приусадебных участков и несколько частных домов. В Бурейском районе подмыло два автомобильных моста.

По прогнозу синоптиков, 1 и 2 августа в Приамурье ожидаются сильные и проливные дожди, грозы и шквалистый ветер. Возможен еще больший подъем уровня воды в реках.

Ранее представитель Эрдогана назвал пожары в Турции национальной катастрофой.

Видео: ГУ МЧС Амурской области