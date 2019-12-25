Ливни накроют Ленобласть в среду

При этом в регионе по-прежнему будет тепло.

В среду, 5 августа, в Ленинградской области ожидается дождливая погода. В большинстве районах пройдут ливни и грозы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В темное время суток температура составит от +12 до +17 градусов. Днем столбик термометра не опустится ниже +19: максимальная температура составит +24.

В течение суток ветер приобретет юго-восточное и юго-западное направление. Ночью порывы составят от 5 до 10 м/с, а днем – от 7 до 12 м/с.

Также ожидаются перемены атмосферного давления. Ночью оно будет понижаться, а днем - повышаться.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти зафиксировали превышение допустимого уровня радиации.

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